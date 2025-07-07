Вечеринка на даче в Пермском крае закончилась стрельбой из-за громкой музыки

Вечеринка на дачном участке в Краснокамске (Пермский край) завершилась стрельбой. Причиной конфликта стала громкая музыка.
«Осенью 2024 года группа молодых людей отмечала день рождения на территории садового участка. Мероприятие продолжалось до позднего вечера, сопровождаясь громкой музыкой, что вызвало недовольство соседей — супругов преклонного возраста. На следующее утро празднование продолжилось, после чего соседка обратилась к участникам вечеринки с просьбой снизить уровень шума. Между женщиной и хозяином участка произошел конфликт, в ходе которого последняя была выдворена за пределы участка в грубой форме», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда.
Супруг женщины, заметив ее расстроенное состояние, взял с собой пневматический пистолет и решил разобраться с соседями. В результате нападавший повалил именинника на землю и произвел не менее восьми выстрелов в область жизненно важных органов, причинив тяжелые телесные повреждения, включая открытую черепно-мозговую травму и множественные пулевые ранения. Пострадавший лишился зуба, прошел длительное лечение и реабилитацию. Одна из пуль до сих пор находится в его голове, вызывая постоянные боли и дискомфорт.
В ходе судебного разбирательства обвиняемый пермяк частично признал свою вину, заявив, что действовал с целью защиты супруги. Краснокамский городской суд признал его виновным и отправил в исправительную колонию общего режима на 3,5 года. Дополнительно суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также расходы на лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!