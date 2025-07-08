В Березниках Пермского края участие на участие в выборах заявились экс-командир ОМОН «Варыш» Александр Чудинов, его предшественник Андрей Коробейников, а также Сергей Колодин, который являлся заместителем Чудинова. Все трое намерены бороться за мандат депутата гордумы Березников. Во вторник, 8 июля, они подали документы в окружную территориальную избирательную комиссию. Информацию URA.RU. сообщили в региональном исполкоме партии «Единая Россия», от которой выдвинулись кандидаты. Таким образом, инсайд агентства о том, что в думе Березников может появиться коалиция из военнослужащих, подтвердился.
«Сегодня Александр Чудинов, Андрей Коробейников Сергей Колодин подали документы на участие в выборах в качестве кандидатов от ЕР», — пояснили в исполкоме реготделения прикамских единороссов. Чудинов также является участником спецоперации. Всего в этом году партия выдвинула на выборы пятерых ветеранов СВО (помимо Березников это Барда, Сива, Карагай, Кишерть).
Ранее агентство рассказывало, что Колодин будет бороться на выборах за округ №1, Коробейников за округ №10, а Чудинов за округ №23. В случае победы они зачистят думу от системной оппозиции.
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