В Березниках на выборы заявилась коалиция военнослужащих. Инсайд URA.RU подтвердился

В Березниках на выборы заявились коалиция военнослужащих
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Бывшие ОМОНовцы примут участие в выборах депутатов в гордуму Березников
Бывшие ОМОНовцы примут участие в выборах депутатов в гордуму Березников Фото:

В Березниках Пермского края участие на участие в выборах заявились экс-командир ОМОН «Варыш» Александр Чудинов, его предшественник Андрей Коробейников, а также Сергей Колодин, который являлся заместителем Чудинова. Все трое намерены бороться за мандат депутата гордумы Березников. Во вторник, 8 июля, они подали документы в окружную территориальную избирательную комиссию. Информацию URA.RU. сообщили в региональном исполкоме партии «Единая Россия», от которой выдвинулись кандидаты. Таким образом, инсайд агентства о том, что в думе Березников может появиться коалиция из военнослужащих, подтвердился.

«Сегодня Александр Чудинов, Андрей Коробейников Сергей Колодин подали документы на участие в выборах в качестве кандидатов от ЕР», — пояснили в исполкоме реготделения прикамских единороссов. Чудинов также является участником спецоперации. Всего в этом году партия выдвинула на выборы пятерых ветеранов СВО (помимо Березников это Барда, Сива, Карагай, Кишерть).

Ранее агентство рассказывало, что Колодин будет бороться на выборах за округ №1, Коробейников за округ №10, а Чудинов за округ №23. В случае победы они зачистят думу от системной оппозиции.

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В Березниках Пермского края участие на участие в выборах заявились экс-командир ОМОН «Варыш» Александр Чудинов, его предшественник Андрей Коробейников, а также Сергей Колодин, который являлся заместителем Чудинова. Все трое намерены бороться за мандат депутата гордумы Березников. Во вторник, 8 июля, они подали документы в окружную территориальную избирательную комиссию. Информацию URA.RU. сообщили в региональном исполкоме партии «Единая Россия», от которой выдвинулись кандидаты. Таким образом, инсайд агентства о том, что в думе Березников может появиться коалиция из военнослужащих, подтвердился. «Сегодня Александр Чудинов, Андрей Коробейников Сергей Колодин подали документы на участие в выборах в качестве кандидатов от ЕР», — пояснили в исполкоме реготделения прикамских единороссов. Чудинов также является участником спецоперации. Всего в этом году партия выдвинула на выборы пятерых ветеранов СВО (помимо Березников это Барда, Сива, Карагай, Кишерть). Ранее агентство рассказывало, что Колодин будет бороться на выборах за округ №1, Коробейников за округ №10, а Чудинов за округ №23. В случае победы они зачистят думу от системной оппозиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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