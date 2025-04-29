Силовики сформировали команду для зачистки думы Березников от оппозиции

Три военнослужащих принимают участие в праймериз «Единой России» на выборах в думу Березников. Это экс-руководитель местного ОМОН Андрей Коробейников (округ №10), его бывший заместитель по работе с личным составом ОМОН Сергей Колодин (округ №1) и участников СВО, тоже в прошлом руководитель местного ОМОН Александр Чудинов (округ №23). Информация об этом размещена на сайте праймериз. По словам источника URA.RU в политэлитах города, альянс силовиков будет бороться с оппозицией.
«В Березниках сформировалась своего рода партия силовиков. Они делегировали своих представителей для участия в выборах в местную думу. Основная задача — зачистка думы от коммерсантов с сомнительным прошлым», — отметил источник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках «Справедливая Россия», у которой сейчас есть два места в думе, организовала команду для участия в выборах. Неформальным руководителем группы является депутат заксобрания Григорий Малинин, политтехнологом — экс-депутат Березников Андрей Рашидов. По одной из версий, они намерены побороться за треть мест в думе. По другой, главная задача — сохранить мандаты действующих депутатов Александра Кивелева (округ №10) и Дмитрия Горяева (округ №4). Против Кивилева, скорее всего, ЕР выставит Андрея Коробейникова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!