Путин и Мишустин поздравили всех рыбаков с праздником

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В России рыбалка пользуется повсеместной популярностью
В России рыбалка пользуется повсеместной популярностью Фото:

Президент России Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравили с Днем рыбака, который отмечается 13 июля, представителей рыбохозяйственного комплекса и всех любителей рыбной ловли. Соответствующие телеграммы размещены на сайтах Кремля и правительства РФ,

«Рыбохозяйственный комплекс считается одной из базовых отраслей отечественной экономики, от результатов которой зависит продовольственная безопасность страны», — отметил в своем послании Путин. Он напомнил представителям отрасли о стоящих перед ними масштабных задачах, в числе которых — модернизация береговой и производственной инфраструктуры и обновление рыбопромыслового флота.

Об особом месте рыбохозяйственного комплекса в экономике России заявил и Мишустин. Он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, благодаря которому «Россия занимает ведущие позиции по добыче водных биоресурсов, а россияне обеспечены качественной продукцией».

День рыбака в России отмечается каждое второе воскресенье июля. В этом году он выпал на 13-е число. Впервые праздник отметили в 1964 году в Мурманске, а в 1965-м утвердили на территории всего СССР. 

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Президент России Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравили с Днем рыбака, который отмечается 13 июля, представителей рыбохозяйственного комплекса и всех любителей рыбной ловли. Соответствующие телеграммы размещены на сайтах Кремля и правительства РФ, «Рыбохозяйственный комплекс считается одной из базовых отраслей отечественной экономики, от результатов которой зависит продовольственная безопасность страны», — отметил в своем послании Путин. Он напомнил представителям отрасли о стоящих перед ними масштабных задачах, в числе которых — модернизация береговой и производственной инфраструктуры и обновление рыбопромыслового флота. Об особом месте рыбохозяйственного комплекса в экономике России заявил и Мишустин. Он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, благодаря которому «Россия занимает ведущие позиции по добыче водных биоресурсов, а россияне обеспечены качественной продукцией». День рыбака в России отмечается каждое второе воскресенье июля. В этом году он выпал на 13-е число. Впервые праздник отметили в 1964 году в Мурманске, а в 1965-м утвердили на территории всего СССР. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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