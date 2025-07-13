Путин и Мишустин поздравили всех рыбаков с праздником

Президент России Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравили с Днем рыбака, который отмечается 13 июля, представителей рыбохозяйственного комплекса и всех любителей рыбной ловли. Соответствующие телеграммы размещены на сайтах Кремля и правительства РФ,
«Рыбохозяйственный комплекс считается одной из базовых отраслей отечественной экономики, от результатов которой зависит продовольственная безопасность страны», — отметил в своем послании Путин. Он напомнил представителям отрасли о стоящих перед ними масштабных задачах, в числе которых — модернизация береговой и производственной инфраструктуры и обновление рыбопромыслового флота.
Об особом месте рыбохозяйственного комплекса в экономике России заявил и Мишустин. Он поблагодарил работников отрасли за профессионализм, благодаря которому «Россия занимает ведущие позиции по добыче водных биоресурсов, а россияне обеспечены качественной продукцией».
День рыбака в России отмечается каждое второе воскресенье июля. В этом году он выпал на 13-е число. Впервые праздник отметили в 1964 году в Мурманске, а в 1965-м утвердили на территории всего СССР.
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