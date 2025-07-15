Под Екатеринбургом третий день не могут найти бесследно пропавшего школьника. Фото

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Подростка ищут с 13 июля (архивное фото)
Подростка ищут с 13 июля (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) 13 июля бесследно пропал 15-летний Александр Жернаков. Искать подростка вышли волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Рост 174 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в черную кофту с капюшоном, голубые джинсы и кроссовки», — следует из ориентировки, опубликованной в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики предупреждают, что школьник может находиться в любом районе или городе. Сообщить информацию о пропавшем следует по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или "112".

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В Верхней Пышме (Свердловская область) 13 июля бесследно пропал 15-летний Александр Жернаков. Искать подростка вышли волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Рост 174 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в черную кофту с капюшоном, голубые джинсы и кроссовки», — следует из ориентировки, опубликованной в сообществе волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Поисковики предупреждают, что школьник может находиться в любом районе или городе. Сообщить информацию о пропавшем следует по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или "112".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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