15 июля 2025

В Перми откроется новый итальянский рестобар

© Служба новостей «URA.RU»
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Меню новое заведение пока не раскрывает
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В центре Перми готовится к открытию новый итальянский гастрономический проект Grappa. Информация об этом появилась в «Яндекс Картах».

«Открываем рестобар Grappa, где за один вечер вы проживете всю Италию. Будни начинаем с расслабленной siesta, плавно перетекающей в энергичный aperitivo. В выходные наслаждаемся неспешным aperitivo весь день», — сказано в «Яндекс Картах».

Дата открытия заведения не уточняется. Известно только, что ресторан займет помещение гастробара «В люди», который суд закрыл зимой 2025 года из-за плохого качества воды.

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В центре Перми готовится к открытию новый итальянский гастрономический проект Grappa. Информация об этом появилась в «Яндекс Картах». «Открываем рестобар Grappa, где за один вечер вы проживете всю Италию. Будни начинаем с расслабленной siesta, плавно перетекающей в энергичный aperitivo. В выходные наслаждаемся неспешным aperitivo весь день», — сказано в «Яндекс Картах». Дата открытия заведения не уточняется. Известно только, что ресторан займет помещение гастробара «В люди», который суд закрыл зимой 2025 года из-за плохого качества воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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