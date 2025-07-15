В Перми откроется новый итальянский рестобар

Меню новое заведение пока не раскрывает
В центре Перми готовится к открытию новый итальянский гастрономический проект Grappa. Информация об этом появилась в «Яндекс Картах».
«Открываем рестобар Grappa, где за один вечер вы проживете всю Италию. Будни начинаем с расслабленной siesta, плавно перетекающей в энергичный aperitivo. В выходные наслаждаемся неспешным aperitivo весь день», — сказано в «Яндекс Картах».
Дата открытия заведения не уточняется. Известно только, что ресторан займет помещение гастробара «В люди», который суд закрыл зимой 2025 года из-за плохого качества воды.
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