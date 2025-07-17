Пермские следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

Мальчику удалось убежать от собак
В Александровске Пермского края следователи возбудили уголовное дело. Причиной этому послужило нападение бездомных собак на ребенка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Выявлена информация, что в Александровске на карьере Известняк бездомные собаки напали на ребенка. Мальчику удалось сбежать от животных. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье «Халатность». Сейчас ведется расследование, в коде которого будут установлены все обстоятельства случившегося.
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