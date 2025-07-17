Пермские следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на ребенка

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Мальчику удалось убежать от собак
Мальчику удалось убежать от собак Фото:

В Александровске Пермского края следователи возбудили уголовное дело. Причиной этому послужило нападение бездомных собак на ребенка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Выявлена информация, что в Александровске на карьере Известняк бездомные собаки напали на ребенка. Мальчику удалось сбежать от животных. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Халатность». Сейчас ведется расследование, в коде которого будут установлены все обстоятельства случившегося.

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В Александровске Пермского края следователи возбудили уголовное дело. Причиной этому послужило нападение бездомных собак на ребенка. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Выявлена информация, что в Александровске на карьере Известняк бездомные собаки напали на ребенка. Мальчику удалось сбежать от животных. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье «Халатность». Сейчас ведется расследование, в коде которого будут установлены все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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