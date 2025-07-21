Симоньян: России придется применить ядерную угрозу для защиты от Запада

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Симоньян заявила, что Россия может официально признать конфликт с Западом
Симоньян заявила, что Россия может официально признать конфликт с Западом Фото:

России, возможно, придется прибегнуть к угрозе применения ядерного оружия для защиты от стран Запада. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту… Я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналист также предположила, что при дальнейшем обострении ситуации Россия может официально признать военный конфликт с Западом. Она напомнила, что   военные противостояния всегда сопровождали историю человечества.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине через союзников по НАТО и пригрозил вводом 100-процентных пошлин на российские товары в случае отсутствия перемирия между Москвой и Киевом в течение 50 дней. Российские власти неоднократно указывали, что такие действия Запада увеличивают риски эскалации конфликта.

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России, возможно, придется прибегнуть к угрозе применения ядерного оружия для защиты от стран Запада. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «И уж тем более неприемлемым для них была бы и есть угроза ядерного удара по любому месту… Я не думаю, что до ядерной войны дойдет, именно потому, что они такие неженки. Но я думаю, что дойдет до того, что нам придется применить эту угрозу», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Журналист также предположила, что при дальнейшем обострении ситуации Россия может официально признать военный конфликт с Западом. Она напомнила, что   военные противостояния всегда сопровождали историю человечества. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине через союзников по НАТО и пригрозил вводом 100-процентных пошлин на российские товары в случае отсутствия перемирия между Москвой и Киевом в течение 50 дней. Российские власти неоднократно указывали, что такие действия Запада увеличивают риски эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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