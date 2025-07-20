В пермском городе-призраке сняли док о местном поэте Антоне Бахареве

Пермский поэт Антон Бахарев стал героем нового документального фильма «Оставить следы» из серии «Живая поэзия». Съемки части ленты проходили в городе-призраке — Верхней Губахе, где родился Антон, рассказали авторы. 25 июля в Перми состоится премьера фильма.
«Серия „Оставить следы“ — не просто портрет современного поэта, а попытка уловить его внутреннюю географию. Часть съемок прошла в Верхней Губахе — городе-призраке, исчезнувшем с карты в начале 1990-х. Именно там родился Антон Бахарев, и этот исчезающий пейзаж помогает точнее уловить ритмы его поэзии», — говорится в аннотации к ленте.
Премьера пройдет 25 июля в библиотеке имени Горького. Вход свободный. После показа состоится обсуждение со съемочной группой.
Антон Бахарев — один из самых заметных пермских поэтов современности, признают критики. Он родился в Губахе в 1980 году. Он лауреат многих поэтических конкурсов и фестивалей, автор семи книг.
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