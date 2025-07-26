26 июля 2025

Апа, нярки и осси: уникальные изобретения пермских манси в музее природы заповедника «Вишерский». Фото

Музей природы заповедника «Вишерский» представляет уникальные вещи манси
© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда манси также есть в музее (архивное фото)
Одежда манси также есть в музее (архивное фото) Фото:

Природные сокровища севера Пермского края оберегает заповедник «Вишерский». По его территории можно устроить пеший поход на несколько дней. Но перед этим стоит заглянуть в музей заповедника, который находится в Красновишерске. Здесь можно познакомиться со всем разнообразием флоры, фауны, геологии и антропологии здешних мест.

В музее два зала. Первый рассказывает о природных ценностях Красновишерского района, геологическим и гидрологическим особенностям Вишерского заповедника. Отдельная изюминка — история вишерских манси. Во втором зале — все о разнообразии растительного и животного мира заповедника.

В экспозиции «История манси» гости музея увидят реальные предметы быта этого исчезающего в Пермском крае народа. Все они сделаны руками манси и использовались ими. Например, апа — детская люлька, нярки — обувь охотника и осси — полотенце, которое манси делают из сосновой стружки. Здесь же стоит мансийский чум, покрытый оленьими шкурами. Но его соорудили уже сотрудники музея.

Геологическая коллекция музея познакомит посетителей с образцами минералов и горных пород, собранных на разных территориях Урала. Здесь же висит уникальная геологическая карта Урала, созданная еще в 1939 году. А еще поищите камень из космоса — настоящий метеорит есть в коллекции музея.

Животный мир представлен в экспозиции объемными инсталляциями природы горной тайги и горной тундры с чучелами животных: волка, медведя, оленя и других. На витринах выставлены коллекции бабочек Пермского края, а еще яиц птиц, которые обитают на Урале.

Отдельная экспозиция рассказывает о доисторическом прошлом Земли. Здесь есть ископаемые моллюски, бивни и кости мамонта.

Ранее URA.RU рассказывало о зимнем саде музея природы заповедника «Вишерский». В оранжерее на самом север Прикамья специалисты выращивают бананы и множество других тропических растений. 

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Природные сокровища севера Пермского края оберегает заповедник «Вишерский». По его территории можно устроить пеший поход на несколько дней. Но перед этим стоит заглянуть в музей заповедника, который находится в Красновишерске. Здесь можно познакомиться со всем разнообразием флоры, фауны, геологии и антропологии здешних мест. В музее два зала. Первый рассказывает о природных ценностях Красновишерского района, геологическим и гидрологическим особенностям Вишерского заповедника. Отдельная изюминка — история вишерских манси. Во втором зале — все о разнообразии растительного и животного мира заповедника. В экспозиции «История манси» гости музея увидят реальные предметы быта этого исчезающего в Пермском крае народа. Все они сделаны руками манси и использовались ими. Например, апа — детская люлька, нярки — обувь охотника и осси — полотенце, которое манси делают из сосновой стружки. Здесь же стоит мансийский чум, покрытый оленьими шкурами. Но его соорудили уже сотрудники музея. Геологическая коллекция музея познакомит посетителей с образцами минералов и горных пород, собранных на разных территориях Урала. Здесь же висит уникальная геологическая карта Урала, созданная еще в 1939 году. А еще поищите камень из космоса — настоящий метеорит есть в коллекции музея. Животный мир представлен в экспозиции объемными инсталляциями природы горной тайги и горной тундры с чучелами животных: волка, медведя, оленя и других. На витринах выставлены коллекции бабочек Пермского края, а еще яиц птиц, которые обитают на Урале. Отдельная экспозиция рассказывает о доисторическом прошлом Земли. Здесь есть ископаемые моллюски, бивни и кости мамонта. Ранее URA.RU рассказывало о зимнем саде музея природы заповедника «Вишерский». В оранжерее на самом север Прикамья специалисты выращивают бананы и множество других тропических растений. 
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