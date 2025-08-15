15 августа 2025

Пермский тренер по бережливому производству стал лучшим в РФ

Владимир Жвакин занял в своей номинации первое место
Глава проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Пермского края Владимир Жвакин победил в федеральном конкурсе. Итоги подвели в Москве, передает пресс-служба правительства региона.

«В Москве прошел финал IV федерального конкурса „Тренер по бережливому производству-2025“. Владимир Жвакин стал лучшим в своей номинации», — написано на сайте ведомства.

В заочных турах приняли участие 177 тренеров из 51 региона страны. До финального очного этапа номинации «Тренер РЦК» были допущены пять претендентов из региональных центров.

Ранее URA.RU рассказывало про разработку пермских инженеров, которую признали лучшей в РФ. Пермякам вручили награду в рамках московского форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

