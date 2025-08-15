Клещи в Пермском крае продолжают атаковать людей

С начала 2025 года в Пермском крае зафиксировано 26 456 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей, из них 4 322 случая — среди детей. Каждый третий клещ оказался заражен опасными инфекциями. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
«Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 3 694 случая, далее позицию удерживает Пермь — 2 764, Краснокамский городской округ — 1 727, Добрянский округ — 1 638, Березниковский округ — 1 358, Соликамский округ — 1 204», — сообщает ведомство.
По итогам 33-й недели сезона большинство укусов (52,3%) произошло в лесах, 31,5% — на садовых участках, 14,2% — во дворах домов. Анализы показали, что 34,3% клещей заражены боррелиозом, 1,2% — энцефалитом, столько же — эрлихиозом, а 0,6% — анаплазмозом. Специалисты предупреждают, что клещи останутся активными до ноября, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
