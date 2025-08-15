15 августа 2025

Клещи в Пермском крае продолжают атаковать людей

Роспотребнадзор: более 26 тысяч пермяков укусили клещи с начала 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше половины укусов произошли в лесу
Больше половины укусов произошли в лесу Фото:

С начала 2025 года в Пермском крае зафиксировано 26 456 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей, из них 4 322 случая — среди детей. Каждый третий клещ оказался заражен опасными инфекциями. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

«Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 3 694 случая, далее позицию удерживает Пермь — 2 764, Краснокамский городской округ — 1 727, Добрянский округ — 1 638, Березниковский округ — 1 358, Соликамский округ — 1 204», — сообщает ведомство.

По итогам 33-й недели сезона большинство укусов (52,3%) произошло в лесах, 31,5% — на садовых участках, 14,2% — во дворах домов. Анализы показали, что 34,3% клещей заражены боррелиозом, 1,2% — энцефалитом, столько же — эрлихиозом, а 0,6% — анаплазмозом. Специалисты предупреждают, что клещи останутся активными до ноября, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала 2025 года в Пермском крае зафиксировано 26 456 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей, из них 4 322 случая — среди детей. Каждый третий клещ оказался заражен опасными инфекциями. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. «Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 3 694 случая, далее позицию удерживает Пермь — 2 764, Краснокамский городской округ — 1 727, Добрянский округ — 1 638, Березниковский округ — 1 358, Соликамский округ — 1 204», — сообщает ведомство. По итогам 33-й недели сезона большинство укусов (52,3%) произошло в лесах, 31,5% — на садовых участках, 14,2% — во дворах домов. Анализы показали, что 34,3% клещей заражены боррелиозом, 1,2% — энцефалитом, столько же — эрлихиозом, а 0,6% — анаплазмозом. Специалисты предупреждают, что клещи останутся активными до ноября, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...