В Пермском крае 15 августа на трассе М12 «Восток» на участке Кострома-Шарья-Киров-Пермь на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП — легковушка врезалась в грузовик — пассажир погиб, водитель в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале.
«ДТП произошло 15 августа 2025 года около 12:54 на 29-километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. 33-летний водитель ВАЗ-2110, двигавшийся со стороны Екатеринбурга в направлении Перми, не рассчитал скорость и врезался в грузовик Dongfeng. В аварии погиб 47-летний пассажир легкового автомобиля. Сам водитель ВАЗа с травмами доставлен в больницу. 60-летний водитель грузовика не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
