15 августа 2025

В Пермском крае легковушка влетела в грузовик, погиб пассажир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель отечественной легковушки госпитализирован
Водитель отечественной легковушки госпитализирован Фото:

В Пермском крае 15 августа на трассе М12 «Восток» на участке Кострома-Шарья-Киров-Пермь на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП — легковушка врезалась в грузовик — пассажир погиб, водитель в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале.

«ДТП произошло 15 августа 2025 года около 12:54 на 29-километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. 33-летний водитель ВАЗ-2110, двигавшийся со стороны Екатеринбурга в направлении Перми, не рассчитал скорость и врезался в грузовик Dongfeng. В аварии погиб 47-летний пассажир легкового автомобиля. Сам водитель ВАЗа с травмами доставлен в больницу. 60-летний водитель грузовика не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае 15 августа на трассе М12 «Восток» на участке Кострома-Шарья-Киров-Пермь на подъезде к поселку Ачит произошло смертельное ДТП — легковушка врезалась в грузовик — пассажир погиб, водитель в больнице. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем telegram-канале. «ДТП произошло 15 августа 2025 года около 12:54 на 29-километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в районе подъезда к поселку Ачит. 33-летний водитель ВАЗ-2110, двигавшийся со стороны Екатеринбурга в направлении Перми, не рассчитал скорость и врезался в грузовик Dongfeng. В аварии погиб 47-летний пассажир легкового автомобиля. Сам водитель ВАЗа с травмами доставлен в больницу. 60-летний водитель грузовика не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...