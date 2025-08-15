15 августа 2025

Два жителя возглавили топ крупнейших землевладельцев Пермского края: больше 1000 участков

На имя одного из жителей Перми оформлено 1656 земельных участков
Тройка лидеров по числу участков определена за явным преимуществом
Житель Свердловского района Перми стал абсолютным рекордсменом по количеству земельных участков, находящихся в частной собственности. Их у пермяка 1656, пояснила глава управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Гурова.

«В лидерах по количеству земельных участков — пермяк из Свердловского района. Их у него 1656. Больше 1000 участков в собственности у жителя Кондратово (1097). Замыкает тройку лидеров житель Кировского района Перми (910)», — рассказала Гурова в беседе с порталом v-kurse.ru.

По информации ФНС, наибольшее число объектов капстроительства принадлежит жителю Добрянки — 183 объекта. В тройке лидеров по этому показателю оказались также два жителя Свердловского района Перми, владеющие 183 и 176 объектами соответственно.

URA.RU писало ранее, что у шести пермяков нашли более 100 авто в собственности. Подробнее о крупнейших владельцах машин из Прикамья — узнаете здесь.

