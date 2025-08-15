Два жителя возглавили топ крупнейших землевладельцев Пермского края: больше 1000 участков

Житель Свердловского района Перми стал абсолютным рекордсменом по количеству земельных участков, находящихся в частной собственности. Их у пермяка 1656, пояснила глава управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Гурова.
«В лидерах по количеству земельных участков — пермяк из Свердловского района. Их у него 1656. Больше 1000 участков в собственности у жителя Кондратово (1097). Замыкает тройку лидеров житель Кировского района Перми (910)», — рассказала Гурова в беседе с порталом v-kurse.ru.
По информации ФНС, наибольшее число объектов капстроительства принадлежит жителю Добрянки — 183 объекта. В тройке лидеров по этому показателю оказались также два жителя Свердловского района Перми, владеющие 183 и 176 объектами соответственно.
URA.RU писало ранее, что у шести пермяков нашли более 100 авто в собственности. Подробнее о крупнейших владельцах машин из Прикамья — узнаете здесь.
