15 августа 2025

Пермяк получил травмы на железнодорожном перегоне. Видео

Инцидент произошел вечером 15 августа
Инцидент произошел вечером 15 августа

В Пермском крае произошел несчастный случай на перегоне Блочная — Пермь Сортировочная. В результате инцидент мужчину 2003 года рождения травмировал поезд, передает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

«Предварительно, вечером 15 августа 2025 года на перегоне в Прикамье поездом травмирован местный житель», — написано в telegram-канале ведомства. Другие подробности о травмах не раскрываются. 

В межрегиональном следственном управлении заявили, что занимают проверкой по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится оценка действий всех ответственных лиц.

URA.RU уже писало, что весной на станции Оверята грузовой поезд сбил мужчину. Тогда инцидент закончился трагически.

