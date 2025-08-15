В Пермском крае произошел несчастный случай на перегоне Блочная — Пермь Сортировочная. В результате инцидент мужчину 2003 года рождения травмировал поезд, передает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
«Предварительно, вечером 15 августа 2025 года на перегоне в Прикамье поездом травмирован местный житель», — написано в telegram-канале ведомства. Другие подробности о травмах не раскрываются.
В межрегиональном следственном управлении заявили, что занимают проверкой по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится оценка действий всех ответственных лиц.
URA.RU уже писало, что весной на станции Оверята грузовой поезд сбил мужчину. Тогда инцидент закончился трагически.
