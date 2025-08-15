15 августа 2025

В Перми на перекрестке улиц Пушкина и Попова ограничат движение из-за ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На участке будут проведены ремонтные работы
На участке будут проведены ремонтные работы Фото:

В Перми введут временные ограничения на движение по перекрестку улиц Пушкина и Попова. По данным минтранспорта Прикамья, на участке будут заменены инженерные коммуникации.

«В районе Колхозной площади меняют инженерные коммуникации. Из-за этого ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Попова и Пушкина», — написано в telegram-канале ведомства.

Ограничения будут действовать в периоды:

  • с 22:00 15 августа до 05:00 18 августа;
  • с 22:00 22 августа до 05:00 25 августа;
  • с 22:00 29 августа до 05:00 01 сентября.

Движение по улице Попова будет осуществляться по двум полосам — по одной полосе в каждом из направлений. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Пермским автовладельцам рекомендовали заранее планировать маршрут
Пермским автовладельцам рекомендовали заранее планировать маршрут
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми введут временные ограничения на движение по перекрестку улиц Пушкина и Попова. По данным минтранспорта Прикамья, на участке будут заменены инженерные коммуникации. «В районе Колхозной площади меняют инженерные коммуникации. Из-за этого ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Попова и Пушкина», — написано в telegram-канале ведомства. Ограничения будут действовать в периоды: Движение по улице Попова будет осуществляться по двум полосам — по одной полосе в каждом из направлений. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...