В Перми на перекрестке улиц Пушкина и Попова ограничат движение из-за ремонта

На участке будут проведены ремонтные работы
В Перми введут временные ограничения на движение по перекрестку улиц Пушкина и Попова. По данным минтранспорта Прикамья, на участке будут заменены инженерные коммуникации.
«В районе Колхозной площади меняют инженерные коммуникации. Из-за этого ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Попова и Пушкина», — написано в telegram-канале ведомства.
Ограничения будут действовать в периоды:
- с 22:00 15 августа до 05:00 18 августа;
- с 22:00 22 августа до 05:00 25 августа;
- с 22:00 29 августа до 05:00 01 сентября.
Движение по улице Попова будет осуществляться по двум полосам — по одной полосе в каждом из направлений. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Пермским автовладельцам рекомендовали заранее планировать маршрут
