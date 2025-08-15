Пермяки рассказали, что думают о школьной форме

Треть пермяков поддерживают введение единой школьной формы по всей России. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
«34% жителей Перми выступают за единый стандарт формы для всех российских школ. Каждый пятый (20%) предпочитает вариант с индивидуальной формой для каждого учебного заведения, а 33% вообще против обязательной школьной формы», — говорится в исследовании.
Мужчины чаще женщин выступают против формы, тогда как женщины чаще поддерживают индивидуальный дизайн для каждой школы. При этом идею единого стандарта одинаково поддерживают оба пола.
Наибольшие различия наблюдаются среди возрастных групп. Молодежь до 35 лет чаще против формы (44%) и реже за единый стандарт (21%), тогда как респонденты старше 45 лет наиболее консервативны — 60% за общероссийскую форму и лишь 10% против.
Родители школьников активнее поддерживают как единый стандарт (43%), так и уникальную форму для школ (23%). Отцы чаще матерей выступают за строгий дресс-код (50% против 37%).
С новым ГОСТом для школьной формы ознакомились 23% мам и 10% пап. Предложенный Роскачеством вариант комплектов понравился лишь 15-21% родителей, тогда как 45-52% раскритиковали дизайн как «архаичный», «некрасивый» и «не учитывающий климатические особенности регионов».
Ранее, 6 августа 2025 года, был представлен новый национальный стандарт (ГОСТ) школьной формы, который вступит в силу 3 сентября, однако Минпросвещения России подчеркнуло, что речь идет лишь о технических требованиях к качеству и безопасности одежды, а не о введении обязательной единой формы для всех школ. Учебные заведения по-прежнему могут самостоятельно выбирать внешний вид формы с учетом мнения родителей и учеников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!