Выручка пермского бетонного завода превысила 1,6 миллиарда рублей

По итогу прошлого года выручка пермского ООО «Бетонный завод „Вега“» перевалила за 1,6 млрд рублей. Показатель вырос на 60,2% по сравнению с предыдущим годом, указано в отчете компании на портале «СПАРК-Интерфакс».
«Финансовый отчет бетонного завода „Вега“ за 2024 год. Выручка — более 1,6 млрд рублей (рост за год на 60,2%). Чистая прибыль — 37,4 млн рублей (рост на 62%)», — свидетельствуют цифры.
К концу 2024-го — общий объем активов организации достиг 538 млн рублей. Это на 69,9% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.
ООО зарегистрировали в Прикамье в 2015 году. Владельцем и по совместительству генеральным директором компании выступает Александр Капитонов. Суммарная производительность четырех заводов группы — 4,5 тысячи кубических метров в сутки, указано на сайте общества.
Ранее в Чайковском на продажу выставили завод по производству бетона. Готовый бизнес оценили в 49 млн рублей. Бетонный завод в Пермском округе можно приобрести за 24,5 млн рублей, об этом URA.RU уже писало.
