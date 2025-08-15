15 августа 2025

Выручка пермского бетонного завода превысила 1,6 миллиарда рублей

Группа «Вега» занимается производством бетона для частных компаний и строительных фирм
Группа «Вега» занимается производством бетона для частных компаний и строительных фирм

По итогу прошлого года выручка пермского ООО «Бетонный завод „Вега“» перевалила за 1,6 млрд рублей. Показатель вырос на 60,2% по сравнению с предыдущим годом, указано в отчете компании на портале «СПАРК-Интерфакс».

«Финансовый отчет бетонного завода „Вега“ за 2024 год. Выручка — более 1,6 млрд рублей (рост за год на 60,2%). Чистая прибыль — 37,4 млн рублей (рост на 62%)», — свидетельствуют цифры.

К концу 2024-го — общий объем активов организации достиг 538 млн рублей. Это на 69,9% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

ООО зарегистрировали в Прикамье в 2015 году. Владельцем и по совместительству генеральным директором компании выступает Александр Капитонов. Суммарная производительность четырех заводов группы — 4,5 тысячи кубических метров в сутки, указано на сайте общества.

Ранее в Чайковском на продажу выставили завод по производству бетона. Готовый бизнес оценили в 49 млн рублей. Бетонный завод в Пермском округе можно приобрести за 24,5 млн рублей, об этом URA.RU уже писало.

