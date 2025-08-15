15 августа 2025

Пермские инженеры создали лучший в России двигатель для беспилотников

Разработку представили специалисты пермской компании «Моторно»
Разработку представили специалисты пермской компании «Моторно» Фото:

Двигатель БПЛА, адаптированный к пиковым нагрузкам, от пермских инженеров признали лучшим в стране. Разработчикам вручили награду на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Москве, передает пресс-служба правительства Прикамья.

«Компания „Моторно“ из Пермского центра беспилотных авиасистем получила награду за лучший адаптированный к пиковым нагрузкам бесколлекторный двигатель для беспилотников. Награда присуждена за успешное прохождение испытаний на стенде и в полете при нагрузках 50% и 100%», — написано в telegram-канале ведомства.

«Моторно» специализируется на разработке электродвигателей для БПЛА. В этом году компания получила статус малой технологической (МТК). Это дает ей право доступа к федеральным и региональным мерам поддержки.

Ранее в регионе провели испытания первого в РФ беспилотного дорожного катка. В работе агрегата используют автоматизированные технологии управления для повышения эффективности строительства инфраструктурных объектов.

