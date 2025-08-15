В споре вокруг продажи пермской «Мотовилихи» новой поворот: дело дошло до кассации

Седьмой кассационный суд рассмотрит жалобу уроженца Омска Евгения Баранова на законность продажи имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми. Заявитель настаивает, что процедура реализации активов обанкротившегося предприятия сопровождалась нарушениями закона.
«Баранов направил в кассацию жалобу — он оспаривает решения предыдущих инстанций, отказавших в признании незаконными торгов по продаже имущества ПАО», — со ссылкой на судебные материалы пишет «Коммерсант-Прикамье». Истец указывает на возможную аффилированность победителя торгов (АО «Ремдизель») и действующего собственника активов (АО «Технодинамика), поскольку обе компании принадлежат одной структуре.
Ранее Арбитражный суд Пермского края, а затем апелляционная инстанция, не нашли оснований для удовлетворения требований Баранова. В решениях судов говорится, что порядок продажи имущества «Мотовилихи» был утвержден собранием кредиторов, а АО «Ремдизель» соответствовало всем установленным критериям для участия в торгах. Кроме того, суды указали на истечение срока исковой давности, что стало одним из ключевых факторов отказа в удовлетворении жалобы.
«Мотовилихинские заводы» специализируются на производстве артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, гражданской продукции и металлургии. Предприятие обанкротилось в марте 2018 года. В ходе процедуры значительная часть оборонных заказов была передана в «Специальное конструкторское бюро», которое весной прошлого года стало основным предприятием компаний, ранее входивших в структуру ПАО.
