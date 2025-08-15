15 августа 2025

На пермской эспланаде в канун Дня флага развернули гигантский триколор. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция объединила несколько поколений пермяков
Акция объединила несколько поколений пермяков Фото:

В рамках патриотической акции перед предстоящим Днем флага в центре Перми 16 июля развернули триколор. Длина полотна — 25 метров, объяснили организаторы корреспонденту URA.RU на месте события.

«Все прошло у памятника „Героям фронта и тыла“. Здесь пели, танцевали и читали стихи. Гигантский триколор развернули под звуки гимна», — пояснил корреспондент агентства.

Акцию провели за час. Самые яркие кадры этого события — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках патриотической акции перед предстоящим Днем флага в центре Перми 16 июля развернули триколор. Длина полотна — 25 метров, объяснили организаторы корреспонденту URA.RU на месте события. «Все прошло у памятника „Героям фронта и тыла“. Здесь пели, танцевали и читали стихи. Гигантский триколор развернули под звуки гимна», — пояснил корреспондент агентства. Акцию провели за час. Самые яркие кадры этого события — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...