Акция объединила несколько поколений пермяков
В рамках патриотической акции перед предстоящим Днем флага в центре Перми 16 июля развернули триколор. Длина полотна — 25 метров, объяснили организаторы корреспонденту URA.RU на месте события.
«Все прошло у памятника „Героям фронта и тыла“. Здесь пели, танцевали и читали стихи. Гигантский триколор развернули под звуки гимна», — пояснил корреспондент агентства.
Акцию провели за час. Самые яркие кадры этого события — в фоторепортаже URA.RU.
