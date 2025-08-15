В Перми резко взлетел спрос на парковочные абонементы для машин

В прикамской столице обустраивают все больше парковочных зон
В Перми в текущем году продажи абонементов на парковку автомобилей выросли на 30%. Об этом сообщили специалисты городской мэрии.
«За семь месяцев 2025 года пермяки приобрели более 5 тысяч абонементов на право размещения транспортных средств на платных парковках. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — указано на сайте администрации Перми.
URA.RU рассказывало ранее, что на городских улицах появятся 13 новых платных парковочных зон. Проведение соответствующих работ оценили в 107,2 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!