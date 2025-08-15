15 августа 2025

В Перми резко взлетел спрос на парковочные абонементы для машин

Продажи абонементов на парковку автомобилей в Перми выросли на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В прикамской столице обустраивают все больше парковочных зон
В прикамской столице обустраивают все больше парковочных зон Фото:

В Перми в текущем году продажи абонементов на парковку автомобилей выросли на 30%. Об этом сообщили специалисты городской мэрии.

«За семь месяцев 2025 года пермяки приобрели более 5 тысяч абонементов на право размещения транспортных средств на платных парковках. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — указано на сайте администрации Перми.

URA.RU рассказывало ранее, что на городских улицах появятся 13 новых платных парковочных зон. Проведение соответствующих работ оценили в 107,2 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в текущем году продажи абонементов на парковку автомобилей выросли на 30%. Об этом сообщили специалисты городской мэрии. «За семь месяцев 2025 года пермяки приобрели более 5 тысяч абонементов на право размещения транспортных средств на платных парковках. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — указано на сайте администрации Перми. URA.RU рассказывало ранее, что на городских улицах появятся 13 новых платных парковочных зон. Проведение соответствующих работ оценили в 107,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...