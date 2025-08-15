МЧС: в Пермском крае ожидаются грозы и туман

Пермяков предупредили о надвигающейся непогоде
В Прикамье на понедельник, 17 августа, спрогнозированы грозы и туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСиноптики рассказали, каким будет август в Пермском крае
«В Пермском крае 17 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах прогнозируется ночью туман, днем — гроза», — указано в telegram-канале ведомства.
О кратковременном потеплении в начале новой недели URA.RU писало ранее. Ожидается, что во вторник на юге воздух региона прогреется до 27 градусов. В крае после умеренно теплых дней наступило похолодание и усилились осадки
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!