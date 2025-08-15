15 августа 2025

Из-за сигареты заполыхала кухня: из задымленного подъезда эвакуировались 30 пермяков. Фото, видео

Сотрудники МЧС спасли четверых человек на пожаре в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У жильцов дома не получилось потушить огонь самостоятельно
У жильцов дома не получилось потушить огонь самостоятельно Фото:

Во время пожара в квартире одного из домов по улице Пушкарской в Перми спасли четверых человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Жильцы вызвали пожарных и пытались потушить огонь самостоятельно. Сотрудники спецчасти вынесли из горящей квартиры женщину, вывели на улицу двух мужчин и еще одну женщину. 30 человек самостоятельно покинули задымленный подъезд», — написано в telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Площадь пожара составила три квадратных метра. Инцидент произошел в ночь на 16 августа.

Возгорание было ликвидировано силами 16 специалистов при участии четырех единиц техники
Возгорание было ликвидировано силами 16 специалистов при участии четырех единиц техники
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время пожара в квартире одного из домов по улице Пушкарской в Перми спасли четверых человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Жильцы вызвали пожарных и пытались потушить огонь самостоятельно. Сотрудники спецчасти вынесли из горящей квартиры женщину, вывели на улицу двух мужчин и еще одну женщину. 30 человек самостоятельно покинули задымленный подъезд», — написано в telegram-канале ведомства. По данным спасателей, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Площадь пожара составила три квадратных метра. Инцидент произошел в ночь на 16 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...