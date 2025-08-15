У жильцов дома не получилось потушить огонь самостоятельно
Во время пожара в квартире одного из домов по улице Пушкарской в Перми спасли четверых человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Жильцы вызвали пожарных и пытались потушить огонь самостоятельно. Сотрудники спецчасти вынесли из горящей квартиры женщину, вывели на улицу двух мужчин и еще одну женщину. 30 человек самостоятельно покинули задымленный подъезд», — написано в telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, к возгоранию привела непотушенная сигарета. Площадь пожара составила три квадратных метра. Инцидент произошел в ночь на 16 августа.
Возгорание было ликвидировано силами 16 специалистов при участии четырех единиц техники
