15 августа 2025

Пермский суд постановил снести павильон возле бывшего магазина экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ближе к перекрестку Борчанинова — Луначарского располагается сервис шиномонтажа
Ближе к перекрестку Борчанинова — Луначарского располагается сервис шиномонтажа Фото:

Суд удовлетворил требование пермских властей и Госинспекции по охране объектов культурного наследия о сносе торгового павильона по улице Борчанинова, 13. В судебных материалах указано, что спорный объект находится возле перекрестка улиц Борчанинова и Луначарского.

«Ответчиками по делу о демонтаже павильона выступили АО „Универсам Семья“ (ранее принадлежал ГК „ЭКС“ экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова) и индивидуальный предприниматель Руслан Валеев», — указано в картотеке арбитража. Иск был подан администрацией Ленинского района Перми.

Заявители также настаивали на взыскании с АО неустойки по 3 тысячи рублей за каждый день просрочки и по 5 тысяч рублей за каждый последующий день, если снос объекта не будет выполнен в срок. Ранее URA.RU рассказывало о решении мэрии по демонтажу шести павильонов возле Центрального рынка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд удовлетворил требование пермских властей и Госинспекции по охране объектов культурного наследия о сносе торгового павильона по улице Борчанинова, 13. В судебных материалах указано, что спорный объект находится возле перекрестка улиц Борчанинова и Луначарского. «Ответчиками по делу о демонтаже павильона выступили АО „Универсам Семья“ (ранее принадлежал ГК „ЭКС“ экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова) и индивидуальный предприниматель Руслан Валеев», — указано в картотеке арбитража. Иск был подан администрацией Ленинского района Перми. Заявители также настаивали на взыскании с АО неустойки по 3 тысячи рублей за каждый день просрочки и по 5 тысяч рублей за каждый последующий день, если снос объекта не будет выполнен в срок. Ранее URA.RU рассказывало о решении мэрии по демонтажу шести павильонов возле Центрального рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...