Пермский суд постановил снести павильон возле бывшего магазина экс-губернатора

Суд удовлетворил требование пермских властей и Госинспекции по охране объектов культурного наследия о сносе торгового павильона по улице Борчанинова, 13. В судебных материалах указано, что спорный объект находится возле перекрестка улиц Борчанинова и Луначарского.
«Ответчиками по делу о демонтаже павильона выступили АО „Универсам Семья“ (ранее принадлежал ГК „ЭКС“ экс-губернатора Прикамья Олега Чиркунова) и индивидуальный предприниматель Руслан Валеев», — указано в картотеке арбитража. Иск был подан администрацией Ленинского района Перми.
Заявители также настаивали на взыскании с АО неустойки по 3 тысячи рублей за каждый день просрочки и по 5 тысяч рублей за каждый последующий день, если снос объекта не будет выполнен в срок. Ранее URA.RU рассказывало о решении мэрии по демонтажу шести павильонов возле Центрального рынка.
