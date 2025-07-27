27 июля 2025

В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

МЧС предупредило об опасности атаки БПЛА на территории Орловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опасность БПЛА объявлена в Орловской области
Опасность БПЛА объявлена в Орловской области Фото:

В Орловской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует приложение МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Ранее в Орловской области уже вводилась авиационная опасность, а в ряде городов региона были ограничены полеты воздушных судов. В некоторых соседних областях сообщалось об уничтожении беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Орловской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует приложение МЧС России. «Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в опубликованном сообщении ведомства. Ранее в Орловской области уже вводилась авиационная опасность, а в ряде городов региона были ограничены полеты воздушных судов. В некоторых соседних областях сообщалось об уничтожении беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...