Туристам в ХМАО покажут процесс добычи нефти в вотчине Лукойла

В Когалыме (ХМАО), намерены развивать промышленный туризм. Город стал пилотной площадкой по реализации программы «Месторождение Югра», в рамках которой туристам покажут, как добывается нефть.
«Когалым станет пилотной территорией по реализации программы развития промышленного туризма „Месторождение Югра“. Такое решение приняли глава города Когалыма Тимур Агадуллин, генеральный директор Фонда развитии Югры Сергей Черняев и представители ООО „Лукойл — Западная Сибирь“», — сообщает Фонд развития Югры. Проект позволит туристам увидеть процесс добычи нефти в ХМАО и познакомиться с работой нефтедобывающих компаний.
Программа рассчитана как на увеличение туристического потока, так и профориентацию и привлечение специалистов в отрасль. Также проект нацелен на диверсификацию региональной экономики.
Ранее URA.RU сообщало, что «СибурТюменьГаза» реализует туристический проект «Экологичное сердце Югры». Одними из первых газоперерабатывающий завод в Нижневартовске посетили представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Центра компетенций в сфере туризма.
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