Пермский зоопарк поделился фото переехавших животных

Зоопарк в Перми расположился в микрорайоне Нагорный
Обитатели Пермского зоопарка продолжают переезжать на новое место. В новых вольерах они чувствуют себя прекрасно, рассказали URA.RU сотрудники зверинца.
«Альпака, птицы, гималайский медведь, козы, капибары, красные волки, кенгуру — все хорошо осваиваются на новом месте. Продолжаем переезд и готовимся к открытию», — сообщили в зоосаде и прислали несколько фото.
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Ранее URA.RU рассказывало, что переезд животных на территорию нового зоопарка контролирует природоохранная прокуратура. Также в процессе участвуют ветеринарные врачи, зоологи и другие специалисты.
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