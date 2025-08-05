Пермский зоопарк поделился фото переехавших животных

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Зоопарк в Перми расположился в микрорайоне Нагорный
Зоопарк в Перми расположился в микрорайоне Нагорный Фото:

Обитатели Пермского зоопарка продолжают переезжать на новое место. В новых вольерах они чувствуют себя прекрасно, рассказали URA.RU сотрудники зверинца.

«Альпака, птицы, гималайский медведь, козы, капибары, красные волки, кенгуру — все хорошо осваиваются на новом месте. Продолжаем переезд и готовимся к открытию», — сообщили в зоосаде и прислали несколько фото.

Ранее URA.RU рассказывало, что переезд животных на территорию нового зоопарка контролирует природоохранная прокуратура. Также в процессе участвуют ветеринарные врачи, зоологи и другие специалисты. 

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Обитатели Пермского зоопарка продолжают переезжать на новое место. В новых вольерах они чувствуют себя прекрасно, рассказали URA.RU сотрудники зверинца. «Альпака, птицы, гималайский медведь, козы, капибары, красные волки, кенгуру — все хорошо осваиваются на новом месте. Продолжаем переезд и готовимся к открытию», — сообщили в зоосаде и прислали несколько фото. Ранее URA.RU рассказывало, что переезд животных на территорию нового зоопарка контролирует природоохранная прокуратура. Также в процессе участвуют ветеринарные врачи, зоологи и другие специалисты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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