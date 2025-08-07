Снабженец террористов «Крокуса» выплатит компенсацию ради собственной выгоды

Солиев* предложил выплатить потерпевшим по одной тысяче рублей
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев (входит в список террористов и экстремистов на территории РФ), также являющийся поставщиком оружия для исполнителей теракта, выступил с инициативой выплатить компенсацию морального вреда 127 потерпевшим, чтобы смягчить себе наказание. Об этом рассказала адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы потерпевших.

«Прозвучало предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым», — сказала Трунова. Ее слова приводит ТАСС.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый являлся руководителем террористической группы, действовавшей на территории Российской Федерации. Ему инкриминируется организация поставок огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, предназначенных для осуществления террористических актов в стране. По версии следствия, Солиев доставил оружие из Дагестана для лиц, причастных к стрельбе в концертном зале «Крокус».

Ранее стало известно, что Солиев предложил выплатить каждому из пострадавших по тысяче рублей. Трагедия в концертном зале «Крокус» произошла 22 марта 2024 года. Согласно информации, предоставленной Следственным комитетом, число жертв составило 149 человек. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения разной степени тяжести.

В рамках расследования к 19 фигурантам дела были выдвинуты уголовные обвинения. Также им предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

*Умеджон Солиев внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

