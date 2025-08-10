Найдено второе тело после падения вертолета EC-145 в Казахстане

Обнаружено и поднято на поверхность второе тело, обнаруженное в результате проведения спасательных операций по итогам падения вертолета ЕС-145 в Казахстане. Об этом сообщают в Минобороны Казахстана.
«В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 установлено и поднато на поверку второе тело», — указано в telegram-канале ведомства.
Вертолет Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа на борту потерпел крушение в конце июля во время планового перелета и пропал с радаров над Сорбулакским водохранилищем. Ранее спасатели обнаружили фрагменты воздушного судна и первое тело на глубине около 14 метров, однако проведение поисковых работ осложнялось плохой видимостью и сложными условиями под водой.
