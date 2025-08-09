В Сорбулакском водохранилище (Казахстан), где, по предварительным данным, потерпел крушение военный вертолет Eurocopter EC145, спасателями были найдены фрагменты вертолета, а также обнаружено человеческое тело. Об этом сообщили в Минобороны Казахстана.
В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил Республики Казахстан на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там подчеркнули, что проведение поисковых работ затруднено из-за ограниченной видимости под водой и наличия илистых отложений, что значительно замедляет деятельность водолазных и инженерных служб.
О крушении Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа на борту стало известно в конце июля. Военный вертолет пропал с радаров во время планового перелета. Спустя сутки спасатели МЧС Казахстана обнаружили в Сорбулакском водохранилище фрагменты упавшей техники. После чего было решено организовать поиски под водой.
