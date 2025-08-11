Власти Нижневартовска проводят рейды по борьбе с уличной торговлей

За несанкционированную торговлю власти Нижневартвоска штрафуют продавцов
За несанкционированную торговлю власти Нижневартвоска штрафуют продавцов

В Нижневартовске (ХМАО) выявляют и пресекают факты несанкционированной торговли на улицах. Нарушителей предупреждают или привлекают к административной ответственности.

«Специалистами управления муниципального контроля проводится мониторинг, в ходе которого выявляются факты торговли в неустановленных для этого местах. Совместно с полицией на минувшей неделе была пресечена работа точки на улице 60 лет Октября. Женщина, приехавшая в Нижневартовск из другого региона, продавала с лотка текстиль. После составления протокола об административном правонарушении она прекратила свою деятельность», — рассказал начальник отдела муниципального земельного и дорожного контроля Евгений Вечер.

За первую попытку торговать в неположенном месте полагается предупреждение или штраф до трех тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастает в разы.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО нагрянул с проверкой в один из фастфуд-ресторанов «Ростикса» в Сургуте. Поводом для этого стали публикации в СМИ о жалобах клиентов, которые якобы нашли перья в крылышках.

