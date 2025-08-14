Самолет с освобожденными из плена россиянами приземлился в Подмосковье

Самолет с 84 российскими военнослужащими, освобожденными с подконтрольной Киеву территории, совершило посадку в одном из аэропортов Московской области. Как сообщили в Минобороны РФ, обмен пленными между Россией и Украиной прошел по формуле «84 на 84».
Перед отправкой в Россию освобожденные военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где получили первую психологическую и медицинскую помощь. Посредническую роль в гуманитарной операции взяли на себя Объединенные Арабские Эмираты.
В настоящее время все возвращенные военнослужащие направлены в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения полного курса лечения и реабилитации. В ведомстве подчеркивают, что будут созданы все необходимые условия для восстановления здоровья военных.
