На Центральном рынке в Перми снесут шесть павильонов

В Перми с территории Центрального рынка в ближайшее время будет произведен принудительный демонтаж еще нескольких павильонов. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте администрации города.
«Под снос попадут четыре павильона, расположенные по адресу шоссе Космонавтов, 4, а также два павильона на улице Пушкина, 100а», — следует из документа, подписанного руководителем администрации Ленинского района.
Объекты, установленные без получения необходимых разрешений, после демонтажа будут перемещены на временное хранение по адресу улица Волочаевская, 32. 21 июля 2025 года URA.RU сообщало о том, что с Колхозной площади около Центрального рынка были удалены все торговые киоски. Эти меры принимаются в рамках программы по упорядочиванию торговых зон и благоустройству городской среды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!