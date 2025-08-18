Уберут ли после вмешательства прокуратуры в дендрарии платные услуги, на которые жаловались екатеринбуржцы

Дендропарк (улица 8 Марта и Первомайская) в Екатеринбурге оставит платные услуги, несмотря на вмешательство свердловской прокуратуры, на коммерческую фото и видеосъемку, а также экскурсии, уроки, лекции, квесты. Организация устранила замечания, исправив формулировки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор МБУ «Дендрологический парк-выставка» Наталья Змеева.
«Получили протест и представление [прокуратуры]. Нашли замечания. У нас в одном из пунктов было некорректно написано, что распространяются [абонементы] на все фотосессии и экскурсии, в том числе некоммерческие. Мы сейчас этот пункт поправим и представим подтверждающие документы о том, что замечания устранены. Мы с ними согласны, спасибо огромное прокуратуре и [депутату Госдумы Андрею] Альшевских», — объяснила Змеева.
Отметив, что стоимость абонемента на коммерческие уроки, квесты, экскурсии, фотосессии, в том числе свадебные, киносъемку составляет одну тысячу рублей — это дневное пребывание. Либо пять тысяч рублей за месяц.
Плюс ко всему, чтобы не было вытаптывания газонов и нарушения подкорневой системы деревьев и растений, дендропарк будет создавать больше отдельных участков для съемок. «Мы сейчас высадили главную аллею на 8 Марта гортензиями. Можжевельник, лапчатку купили, чтобы этих фотозон было еще больше в парковой зоне. Сделали „Лавку любви“. Там настолько можжевельник одно время зарос, что невозможно было подойти. Люди выходили за эту лавку, вытаптывали пионы. Сейчас сделали место. И люди с удовольствием подходят к лавке, в очередь встают, в день свадьбы фотографируются», — добавила Змеева.
Ранее Альшевских разместил в своем telegram-канале ответ прокуратуры на его запрос о законности взимания платы в дендрарии в Кировском и Ленинском районе. Правоохранительные органы подтвердили, что это нарушает права граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!