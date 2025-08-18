Прокуратура возмутилась из-за платных съемок в дендропарках Екатеринбурга

Прокуратура признала незаконным взимание платы за фотосъемки в двух дендрариях Екатеринбурга — на ул. 8 Марта и Первомайская. Это следует из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских.
«Взимание платы за фотосъемку на мобильные устройства, а также фотосъемку объектов местной флоры и фауны, малых архитектурных форм на территории парка, проведение экскурсий и тренировок в парке нарушает права граждан на свободное и безвозмездное пользование землями общего пользования, общественными пространствами, влечет ограничение свободного доступа к природным объектам», — говорится в ответе, опубликованном в telegram-канале депутата. Документ подписал прокурор Свердловской области Борис Крылов.
В связи с этим МБУ «Дендропарк» принесен протест, а руководству — представление. Известно, что представители парков уже проинформированы.
Абонементы ввели в парках после масштабной реконструкции, которая еще до конца не завершилась. К ситуации также подключилась и спикер гордумы Анна Гурарий. Она написала запрос руководителю дендропарков Наталье Змеевой с просьбой разъяснить происходящее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!