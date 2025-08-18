Раскрыта схема финансирования теракта в «Крокусе» через Екатеринбург

Один из сообщников террористов, устроивших теракт в концертном зале «Крокус сити холл», Шахромджон Гадоев (признан в РФ террористом и экстремистом), перевел 350 тысяч рублей на покупку оружия через карту незнакомца из Екатеринбурга. Это следует из материалов дела.
«Находясь в городе Екатеринбург, в отделении Сбербанка… обратился к незнакомому мужчине по национальности киргиз, придумав предлог, попросил перевести деньги на карту Шамсидина Фаридуни (признан в РФ террористом и экстремистом), выполнив указание Солиева (признан в РФ террористом и экстремистом)», — передает РИА Новости содержание документа. Известно, что куратор велел Гадоеву найти незнакомого уроженца Средней Азии и через его карту перевести 350 тысяч рублей.
После этого Гадоев сфотографировал чек об операции и отправил его куратору. Эти деньги использовались для обеспечения деятельности террористов, в том числе для покупки оружия.
В начале августа 2025-го прошел первый суд по теракту в «Крокусе», слушания закрыли от журналистов. Все обвиняемые говорили исключительно на таджикском языке, общаясь с судом при помощи переводчика. Четверо исполнителей полностью признали свою вину. Хамидов признался в переводе средств, заявив, что не имеет отношения к подготовке теракта. Гадоев частично признал свою вину по фактам незаконного хранения и перевозки оружия.
Теракт в «Крокусе» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Согласно сведениям СКР, жертвами трагедии стали 149 человек. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести, а еще 609 пострадали, получив ранения различной степени тяжести. Перед судом предстали 19 фигурантов дела: 13 из них обвиняются в непосредственном совершении теракта, остальные — в содействии террористической деятельности. Им также предъявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на сумму 68 млн рублей.
