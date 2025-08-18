Двое детей на железнодорожной станции Верхотурье из озорства положили на рельсы ключи. Их родителей привлекли к административной ответственности, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Мальчики, одному из которых 12, а второму шесть лет, из любопытства решили посмотреть, что будет, если по ключам проедет поезд. Положив ключи на рельсы, убежали играть в близлежащий двор. Посторонние предметы вечером 17 августа обнаружил сотрудник станции, проводивший обход. О находке он сообщил транспортным полицейским», — объяснили в ведомстве.
По камерам наблюдения полиция в тот же вечер вычислила юных хулиганов. С ними и их родителями провели профилактическую беседу и разъяснили, как важно соблюдать осторожность на железной дороге. На родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Информация доведена до школы и комиссии ПДН.
«Во избежание трагических последствий правоохранители настоятельно рекомендовали законным представителям, один из которых является действующим сотрудником железнодорожной станции, контролировать досуг своих детей», — добавили в пресс-службе.
