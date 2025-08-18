Монеты всегда пользовались популярностью среди жителей России. Особенно ценными считаются варианты, которые выпущены в честь какого-либо празднования. Высоко оценивают монеты с заводским браком. Обычные пять рублей могли превратиться в несколько миллионов. URA.RU собрало подборку из самых уникальных и необычных монет, найденных в Свердловской области.
Юбилейная монета в честь победы в Великой Отечественной войне
Цена: 20 миллионов рублей.
Житель Екатеринбурга хранит у себя целую историю. Монета была выпущена еще в СССР в 1965 году и посвящена 20-летию победы над Германией. Ее номинал — один рубль. Во времена Советского Союза такие монеты были весьма популярны, однако неизвестно, сколько из них дошли до наших лет.
Одна из первых пробных монет в СССР
Цена: 5 миллионов рублей.
Монета была выпущена почти 100 лет назад, в 1927 году и обладает номиналом в пять копеек. Ее особенностью стало то, что она является пробной и не совпадает с итоговым тиражом. Ее вес равен семи грамм, а сама она состоит из чистой бронзы. Помимо этого, она ощутимо больше тех, что в итоге начали чеканить.
Необычный советский брак
Цена: 4,5 миллиона рублей.
Главная особенность монеты — необычный брак. На обеих сторонах изображен герб СССР. По заявлению продавца, это достаточно редкий и необычный случай. При чеканке перепутали штемпеля аверса и реверса. В итоге получилась монета, которую бы хотел себе каждый коллекционер.
Царские монеты 18-го века
Цена: 3 миллиона рублей.
Каждая из монет была выпущена сразу после смерти Петра Великого. Всего представлено три монеты: копейка 1726 года, пять копеек 1726 года и гривна 1726 года. Первый император не успел выпустить их в период своей жизни, поэтому его жена, Екатерина Первая выполнила его просьбу. Сами монеты представлены в виде специальных медных блоков — плат. Каждая из них весила от 40 до 82 грамм. Производились такие платы на территории Свердловской области всего два года, до 1727 года.
Царский серебренный рубль
Цена: 500 тысяч рублей.
Монета выпущена во времена правления императрицы Екатерины Первой. Рубль полностью состоит из серебра 728 пробы. Вес такой монеты доходит до 30 грамм. Диаметр рубля достигает четырех сантиметров. Такие монеты были только у богатых жителей, поскольку среди крестьян были популярны медные копейки которые, очевидно, имели куда меньший номинал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!