На рынке в Екатеринбурге нашли пять тысяч нелегальных банок Fanta, Sprite и 7UP
В Екатеринбурге сотрудники таможни на одном из оптовых рынков обнаружили пять тысяч нелегальных банок газировки Fanta, Sprite и 7UP и Mountain Dew. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«На банках общим объемом полторы тысячи литров была указана информация об иностранном происхождении. Однако сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и декларирование товара, у продавца не оказалось», — пояснили в ведомстве.

Партию напитков изъяли. Теперь ее могут обратить в федеральную собственность. «Предприниматель в установленные сроки может осуществить таможенное декларирование партии напитков и уплатить причитающиеся таможенные платежи, предоставив документы, подтверждающие безопасность продукции», — отметил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

