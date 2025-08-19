Три красотки из Екатеринбурга вышли в полуфинал мирового конкурса. Фото

Три екатеринбурженки вышли в полуфинал «Мисс Офис»
Конкурсанток оценивали по красоте, деловым качествам, сообразительности, умению презентовать себя и свою компанию (архивное фото)
Конкурсанток оценивали по красоте, деловым качествам, сообразительности, умению презентовать себя и свою компанию (архивное фото) Фото:

Три сотрудницы из Екатеринбурга вышли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис», они поборются за выход в финал и 3 млн рублей. Кто из девушек докажет, что она самая красивая и сообразительная, — в обзоре URA.RU. 

Полина Прихожай, 25 лет

Девушка работает ведущим специалистом по расчетам с клиентами в ПАО «Трансконтейнер». Участница увлекается рисованием, вокалом и танцами в стиле high heels.

Валерия Карпухина, 21 год

Работает специалистом по социальной работе с молодежью в центр «Город молодежи» и учится в Уральском федеральном университете. Также Валерия увлекается танцами, выступала в качестве модели и репетитора.  

Екатерина Золотарева, 25 лет

Маркетолог социальных сетей в «УГМК-Застройщик». Также известно, что девушка создает видеоконтент для личных и коммерческих брендов. 

