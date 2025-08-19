Три сотрудницы из Екатеринбурга вышли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис», они поборются за выход в финал и 3 млн рублей. Кто из девушек докажет, что она самая красивая и сообразительная, — в обзоре URA.RU.
Полина Прихожай, 25 лет
Девушка работает ведущим специалистом по расчетам с клиентами в ПАО «Трансконтейнер». Участница увлекается рисованием, вокалом и танцами в стиле high heels.
Валерия Карпухина, 21 год
Работает специалистом по социальной работе с молодежью в центр «Город молодежи» и учится в Уральском федеральном университете. Также Валерия увлекается танцами, выступала в качестве модели и репетитора.
Екатерина Золотарева, 25 лет
Маркетолог социальных сетей в «УГМК-Застройщик». Также известно, что девушка создает видеоконтент для личных и коммерческих брендов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!