Свердловчане симпатизируют Паслеру больше, чем предшественнику

За врио губернатора Паслера на выборах готовы проголосовать 72% свердловчан
Денис Паслер возглавил Свердлвоскую область в конце марта
Денис Паслер возглавил Свердлвоскую область в конце марта

За врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на досрочных выборах главы региона, которые пройдут 12-14 сентября, готовы проголосовать 72% избирателей — это больше, чем в 2022 году проголосовало за Евгения Куйвашева. На это указывают итоги опроса, который проводила лаборатория политологических и социологических исследований при профильном департаменте УрФУ по заказу губернаторской резиденции. Его копия есть в распоряжении URA.RU.

Опрос проходил с 1 по 9 августа в городах и селах Свердловской области. Всего по теме выборов было опрошено 1603 человека. «Несмотря на скоротечный характер кампании, результаты опроса демонстрируют хорошее знание уральцев о самом факте проведения выборов: информированность избирателей достигает в среднем 75%. Лидером избирательной кампании является Денис Паслер», — говорится в исследовании.

72% респондентов, отвечая на вопрос, за кого они готовы голосовать, заявили, что за Паслера. Для сравнения, предшественника Паслера на посту Куйвашева в 2022 году поддержали 65,78% свердловчан. Как ранее сообщало URA.RU, для команды нового губернатора принципиально важно, чтобы «качество» голосования за Паслера было выше, чем за Куйвашева.

Остальные кандидаты в губернаторы идут по уровне поддержки избирателей в следующем порядке: Александр Ивачев (КПРФ) — 10%, Андрей Кузнецов (СРЗП) — 8%, Александр Каптюг (ЛДПР) — 8%, Рант Краев («Новые люди») — 2%.

Метод, которым проводилось исследование, уличное интервью (уличный опрос). Тип выборки — целенаправленная квотная. Квоты рассчитывались с учетом социально-демографических характеристик, значимых при изучении электорального поведения.

