18 августа 2025

Свердловский суд наказал пенсионера за комментарии в соцсетях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионеру запретили администрировать сайты на 1,5 года
Пенсионеру запретили администрировать сайты на 1,5 года Фото:

Свердловский облсуд признал виновным в оправдании нацизма 75-летнего жителя Невьянска, который поддерживал идеологию фашизма в социальных сетях. За это ему назначили один год и два месяца лишения свободы условно, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«В сентябре 2023 года и в феврале 2024 года осужденный разместил в соцсетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, а также отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала», — пояснили в инстанции. Несмотря на это, пенсионер вину не признал.

Помимо условного лишения свободы, мужчине запретили администрировать сайт на 1,5 года с испытательным сроком на один год. Также суд обязал его встать на учет в медучреждении.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский облсуд признал виновным в оправдании нацизма 75-летнего жителя Невьянска, который поддерживал идеологию фашизма в социальных сетях. За это ему назначили один год и два месяца лишения свободы условно, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «В сентябре 2023 года и в феврале 2024 года осужденный разместил в соцсетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, а также отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала», — пояснили в инстанции. Несмотря на это, пенсионер вину не признал. Помимо условного лишения свободы, мужчине запретили администрировать сайт на 1,5 года с испытательным сроком на один год. Также суд обязал его встать на учет в медучреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...