Свердловский облсуд признал виновным в оправдании нацизма 75-летнего жителя Невьянска, который поддерживал идеологию фашизма в социальных сетях. За это ему назначили один год и два месяца лишения свободы условно, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«В сентябре 2023 года и в феврале 2024 года осужденный разместил в соцсетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, а также отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала», — пояснили в инстанции. Несмотря на это, пенсионер вину не признал.
Помимо условного лишения свободы, мужчине запретили администрировать сайт на 1,5 года с испытательным сроком на один год. Также суд обязал его встать на учет в медучреждении.
