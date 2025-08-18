В Екатеринбурге вновь заговорили о расширении зоопарка

Руководство Екатеринбургского зоопарка готово обсуждать новые площадки для переезда, но все зависит от департамента культуры мэрии города (является учредителем). Кроме этого, мешает финансовая сторона вопроса, рассказала директор площадки Светлана Прилепина.
«Планы по расширению и по запуску второй площадки, может быть, и есть, но это планы учредителя. Мы работаем и развиваемся на нашей существующей территории. Она у нас используется максимально, многоэтажных зоопарков не так много, и концепция содержания животных применима к этой территории. В основном в коллекции мы содержим мелкую экзотику, позволяя себе популярные крупные виды», — поделилась Прилепина на пресс-конференции в ТАСС.
Также директор зоопарка уточнила, что как только зоопарку будут представлены какие-то площадки и ощутимое финансирование, то руководство готово в этом активно поучаствовать. «Сейчас экономическая ситуация в стране не та, чтобы город мог позволить себе вторую очередь зоопарка. Об этом надо думать, говорить, площадку искать, но строительство второй очереди зоопарка — это чрезвычайно финансово затратное дело. Отстроить инженерную инфраструктуру для благополучного содержания животных — это дело очень непростое», — уточнила директор.
Разговоры о том, что зоопарк может переехать из центра Екатеринбурга на Новокольцовский тракт, ведутся последние десять лет. В 2020 году даже ходили разговоры о том, что у зоопарка появится вторая очередь, но спустя три года Прилепина заявила, что учреждение никуда переезжать не собирается, потому что в этом нет необходимости.
