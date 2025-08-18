В зоопарк Екатеринбурга везут в подарок животных со всего мира, одного не приняли

В честь 95-летия Екатеринбургского зоопарка зверинцу везут подарки со всего мира. Один сюрприз едет из Китая, а от подарка в виде зубра из Беларуси пришлось отказаться, рассказала директор Светлана Прилепина.
«У зоопарков распространена практика, когда они друг другу дарят животных. Конечно, перед этим выясняют, есть ли условия для содержания, нужно ли животное зоопарку. Когда Беларусь предложила зубра, мы не смогли принять, потому что зубр в нашем зоопарке будет инородным животным. Первое животное, которое приехало в дар из Новосибирского зоопарка, — это лесной кот. Он открывает череду тех животных, которые приедут в качестве подарка. Я даже знаю, кто и что должен привезти, но мы объявим об этом сразу в юбилей», — уточнила Прилепина на пресс-конференции в ТАСС.
На этой неделе в зоопарке ждут посылку из Китая. «Каждый день спрашивают, дошла или нет, а мы не знаем, что там. Они говорят: „Сюрприз“», — делится директор. Также, уверяет Прилепина, пополнения знаковыми животными стоит ждать до конца года. Некоторых представят екатеринбуржцам в сентябре.
