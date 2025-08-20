Стало известно, кого реже берут на работу

Работодатели в России стали реже принимать на работу представителей поколения Z из-за их нежелания подстраиваться под корпоративные стандарты. Об этом сообщила руководитель проектов компании Beyond Taylor, эксперт Роскачества Мария Хмеленко. По ее словам, молодые сотрудники не разделяют традиционные ценности, которые долгое время были основой корпоративной культуры.
«Для зумеров устаревшие понятия, такие как безграничная преданность одной компании на долгие годы, строгая иерархия и слепое следование KPI, кажутся чуждыми. Они смотрят на карьеру не как на вертикальную лестницу, а как на лоскутное одеяло из разных опытов и смыслов. Для них главное — чувствовать себя здесь и сейчас нужными и вдохновленными», — передает слова Хмеленко «Лента.ру».
Эксперт отметила, что традиционные способы мотивации — например, денежные бонусы, угроза увольнения или продвижение по службе — практически не работают в отношении зумеров. Молодые специалисты предпочитают искреннее взаимодействие, вовлеченность в рабочий процесс и уважение к своим идеям. Они хотят равноправного партнерства и возможностей для самореализации, а не исполнения формальных функций внутри компании.
Ранее вице-президент по развитию стратегических партнерств платформы по трудоустройству SuperJob Амир Сараков сообщил, что примерно 20% HR-специалистов считают основной сложностью в работе с представителями поколения Z их недостаточную ответственность и склонность к несоблюдению дисциплины. Кроме того, около 14% работодателей выражают обеспокоенность тем, насколько легко молодые сотрудники готовы сменить место работы, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.