В Перми закрылся старейший магазин по продаже шуб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он проработал с ноября 2004 года
Он проработал с ноября 2004 года Фото:

В крупном пермском торгово-развлекательном центре 30 апреля закрылся единственный в краевой столице филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Он работал там более 20 лет, с ноября 2004 года. 

«Причины закрытия в управляющей торговым центром компании не пояснили. Владелец помещений — федеральная сеть 585 Gold, пока не определился с новым арендатором. Магазин шуб занимал более 580 квадратных метров торговой площади», — сообщает Коммерсант-Прикамье со ссылкой на управляющую компанию ТЦ «Столица».

Ранее URA.RU сообщало о том, что спустя 30 лет работы в Перми закрылся старейший кондитерский магазин «Камский». В помещении планируется ремонт, после которого его передадут новому арендатору. Переносить магазин на новое место владельцы не планируют. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В крупном пермском торгово-развлекательном центре 30 апреля закрылся единственный в краевой столице филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Он работал там более 20 лет, с ноября 2004 года.  «Причины закрытия в управляющей торговым центром компании не пояснили. Владелец помещений — федеральная сеть 585 Gold, пока не определился с новым арендатором. Магазин шуб занимал более 580 квадратных метров торговой площади», — сообщает Коммерсант-Прикамье со ссылкой на управляющую компанию ТЦ «Столица». Ранее URA.RU сообщало о том, что спустя 30 лет работы в Перми закрылся старейший кондитерский магазин «Камский». В помещении планируется ремонт, после которого его передадут новому арендатору. Переносить магазин на новое место владельцы не планируют. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...