В Перми закрылся старейший магазин по продаже шуб

В крупном пермском торгово-развлекательном центре 30 апреля закрылся единственный в краевой столице филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Он работал там более 20 лет, с ноября 2004 года.
«Причины закрытия в управляющей торговым центром компании не пояснили. Владелец помещений — федеральная сеть 585 Gold, пока не определился с новым арендатором. Магазин шуб занимал более 580 квадратных метров торговой площади», — сообщает Коммерсант-Прикамье со ссылкой на управляющую компанию ТЦ «Столица».
Ранее URA.RU сообщало о том, что спустя 30 лет работы в Перми закрылся старейший кондитерский магазин «Камский». В помещении планируется ремонт, после которого его передадут новому арендатору. Переносить магазин на новое место владельцы не планируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!