21 августа 2025

В ХМАО создали первую песню на стих «Молодой олень» с помощью ИИ. Видео

Нейросеть оживила стихи поэта из ХМАО Ювана Шесталова
Голос и визуал полностью сгенерированы искусственным интеллектом
В Югре продюсерский центр «Красная лодка» (входит в медиахолдинг Югра) представил новый проект: музыкальную композицию на стихотворение «Молодой олень» Ювана Шесталова. Произведение состоит из визуальной и музыкальной части, которые сгенерированы полностью нейросетью. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» Красная лодка» и имеет уже положительные отзывы югорчан.

«Огонь! Очень круто! Раз двадцать пересмотрела», — пишет жительница. На что администрация группы отвечает, что они пересмотрели 21 раз.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска и Нового Уренгоя в социальных сетях признаются в любви к родным городам. Флешмоб спровоцировала нейросеть. Она сгенерировала душевный ролик, посвященный 50-летию Ноябрьска, — видео выложила в сеть компания «СибурТюменьГаз».

