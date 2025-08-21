В Югре продюсерский центр «Красная лодка» (входит в медиахолдинг Югра) представил новый проект: музыкальную композицию на стихотворение «Молодой олень» Ювана Шесталова. Произведение состоит из визуальной и музыкальной части, которые сгенерированы полностью нейросетью. Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» Красная лодка» и имеет уже положительные отзывы югорчан.
«Огонь! Очень круто! Раз двадцать пересмотрела», — пишет жительница. На что администрация группы отвечает, что они пересмотрели 21 раз.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска и Нового Уренгоя в социальных сетях признаются в любви к родным городам. Флешмоб спровоцировала нейросеть. Она сгенерировала душевный ролик, посвященный 50-летию Ноябрьска, — видео выложила в сеть компания «СибурТюменьГаз».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!