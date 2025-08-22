Смертельную инфекцию выявили у тысячи свердловских детей

Энтеровирусную инфекцию обнаружили у тысячи детей в Свердловской области
Чаще всего заражаются дети и подростки до 17 лет
В Свердловской области энтеровирусную инфекцию, о вспышке которой ранее писало URA.RU, обнаружили у порядка тысячи детей. Большее количество заболевших в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Заболеваемость энтеровирусной инфекцией зарегистрирована в 21 муниципалитете, больше половины случаев (609) приходится на Екатеринбург, 260 случаев — на Североуральский муниципальный округ», — пояснили там. Динамику числа заболевших взяла на личный контроль замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, около 97% заболевших — дети до 17 лет. "Мы организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья ребят для медиков, педагогов и родителей", — сказала Савинова.

Накануне URA.RU сообщало о том, что среди воспитанников детских садов Екатеринбурга начали распространяться случаи заболевания ЭВИ. Родители отмечали характерную последовательность проявления недуга: по их словам, у детей изначально появлялась сыпь, и лишь позже поднималась высокая температура. В связи с этим в детсадах и школах оперативно начали усиливать меры против распространения инфекции.

Энтеровирусная инфекция может стать причиной летального исхода. Федеральный Роспотребнадзор отмечает, что ЭВИ может вызывать разнообразные клинические проявления: среди них — повышение температуры тела, диарея, ангина, кожные высыпания, а в тяжелых случаях — менингит.

