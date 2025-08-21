21 августа 2025

В свердловских школах к 1 сентября усиливают безопасность из-за опасного вируса

В Свердловской области усилят безопасность из-за энтеровирусной инфекции
Всплеск наблюдается ежегодно перед началом учебного года
Всплеск наблюдается ежегодно перед началом учебного года Фото:

В свердловских школах перед началом учебного года планируется усиление мер для борьбы с энтеровирусной инфекции. Сейчас необходимо стабилизировать ситуацию в регионе и не дать болезни распространиться, заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

«Сегодня фиксируется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Поставил задачу усилить входные фильтры и противоэпидемические мероприятия в образовательных учреждениях», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в детских садах Екатеринбурга зафиксировали заражение энтеровирусной инфекцией. У заболевших воспитанников проявляются типичные симптомы: повышение температуры тела, болезненные ощущения в области живота, а также характерные высыпания на коже.

